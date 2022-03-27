Президент Украины дал интервью российским журналистам.

Роскомнадзор требует от российских СМИ не показывать интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое он дал российским журналистам.

"Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью", – заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в отношении СМИ, взявших интервью, начата проверка "для определения степени ответственности и принятия мер реагирования".

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