По словам президента, для Украины всегда находили причины для отказа.

Президент Владимир Зеленский считает исторической ошибкой отказ НАТО предоставлять членство Украине.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Сейчас мы говорим и о гарантиях безопасности для Украины, и об оружии, и о финансовой поддержке, а можно было просто объединившись брать Украину в НАТО. И на последнем заседании НАТО, мы благодарны, что поддержали помогать Украине, но для Украины всегда находили причины, почему нам там не быть, а Швецию и Финляндию сразу приняли. Решение правильное, а по Украине - неправильное, исторически ошибочное", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что он рад тому, что Швецию и Финляндию принимают в НАТО, потому что это показывает глубокое понимание рисков для этих стран через агрессивное отношение России.

"Поэтому мы полностью поддерживаем их членство. Весь мир помогает Украине, кто оказывает гуманитарную помощь, кто-то финансовую или военную помощь. Мир делает многое, но это могло быть проще – Украину можно было принять как члена НАТО. Это было бы намного проще, чем люди себе представляют", - добавил он.

Напомним, после того, как Россия решилась на полномасштабное вторжение в Украину, Финляндия и Швеция попросились в ряды стран-членов НАТО.

На саммите Альянса в Мадриде Швецию и Финляндию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку.

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