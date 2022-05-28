Важно отказаться от угроз в адрес РФ и заявлений о военной победе Украины, заговорили в МИД Лаврова.

Россия в ответ на сообщения о передаче Украине РСЗО дальнего действия призвала Вашингтон "прекратить накачку ВСУ оружием" и пригрозила "непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".

Об этом говорится в ответе российского посла в США Анатолия Антонова.

"По дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта", - утверждает посол.

В РФ обеспокоены, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить ответные удары по российским городам.

Вооруженные Силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, пригрозил Антонов.

"Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис в Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности... Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины", - говорится в заявлении дипломата.

РФ призывает США и Украину "признать реальность", что позволит сторонам якобы продвинуться по пути политического урегулирования "и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности".

Ранее стало известно об одобрении Соединенными Штатами передачи Украине реактивных систем залпового огня большой дальности. О передаче, скорее всего, будет официально объявлено на следующей неделе.

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