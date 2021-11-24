Запад готов вмешаться в случае вторжения России.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обменялась данными о перемещении российских войск вдоль границы с оборонными ведомствами Британии и США.

Об этом он заявил во время поездки в 235-го межвидового центра подготовки частей и подразделений "Широкий Лан", цитирует пресс-служба МО.

Резников напомнил, что имел две важные встречи с коллегами из Британии и США.

"У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен", – ответил министр.

Читайте такжеСтало известно, что будет делать Верховная Рада в случае военного вторжения РФ (видео)Он сообщил, что на сегодняшний день получил очень важные сигналы от партнеров о том, что мы не остаемся наедине.

"Они уже начали очень серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — и об этом, как мне известно, предупрежден непосредственно главу Кремля, во время визита в РФ серьезного должностного лица США", — подчеркнул Резников.

По словам министра, реакции будут более жесткими, чем обычные дипломатические ноты протеста – начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине напрямую техникой и вооружением.

Резников обратил внимание на давление со стороны Кремля, что Украина якобы не выполняет "Минских соглашений".

"Недавно МИД РФ рассказывал, что минский процесс — это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией РФ. В протоколе и меморандуме Минских договоренностей четко написано, что стороны в Трехсторонней контактной группе: Российская Федерация, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они преподают публично, абсолютно не направлено на цивилизованный мир", — напомнил Резников.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Яна Ставская