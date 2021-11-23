По его словам, только в единстве с партнерами Украина сможет не допустить прямой агрессии со стороны Российской Федерации.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что нынешняя активность России направлена на дестабилизацию внутри Украины, НАТО и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", к которому он присоединился по видеосвязи.

Отвечая на вопрос о текущем военном обострении, Резников отметил, что провел встречи с коллегами из Великобритании и США - Беном Волесом и Ллойдом Остином. "Могу вас заверить, что и в оценках наших, и в фактаже, который дает их разведка, и по сравнению с нашей разведкой, мы абсолютно совпадаем. Возможно, немножко у нас оценка разная", - сказал он.

Министр пояснил, что Украина спокойнее воспринимает угрозу и риски, ведь уже привыкла к состоянию войны.

Читайте такжеГенерал сказал, что будет "чрезвычайно мощным" ударом по Путину"Поэтому все факты увеличения количества техники вдоль наших границ для нас не являются новостью. Они проходили каждые учения и тренировки, которые проводили наши недружественные соседи. Но есть положительный момент в том, что наконец цивилизованный Западный мир через свои средства массовой информации увидел, увидел - в кавычках, потому что они и раньше могли бы это видеть, что происходит", - отметил Резников.

Он выразил мнение, что это "усиливает сегодня наконец позицию Украины".

"Потому что только вместе, только в единстве и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны Российской Федерации. То есть, готовность у них есть, но я оставляю положительную надежду, что принятие решения в Кремле на это вторжение не состоялось. Хотя, потенциально, у них такая возможность есть", - сказал чиновник.

Резников также выразил мнение, что сегодняшняя активность России направлена на несколько вещей.

"Это дестабилизация внутри Украины, это дестабилизация внутри стран Альянса НАТО, это дестабилизация внутри стран Европейского Союза", - подытожил он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Таня Поляковская