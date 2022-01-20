Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, в Вашингтоне приняли решение о готовности ввести очень болезненные санкции против РФ в случае вторжения российских войск в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что США готовы "перекрыть кислород" российской экономике и богачам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД рассказал об итогах переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который 19 января находился с визитом в Киеве.

"Соединенные Штаты разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар. Я не могу раскрывать все детали, потому что сейчас на финишной прямой согласование действий между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. И очень важно им не навредить", – отметил Кулеба.

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"Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже принято. США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы "перекрыть кислород" российской экономике и российским богачам. Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развитию технологий", - заявил глава МИД.

По его словам, в Киеве Блинкен лично заверил в готовности США применить эти и другие рычаги для сдерживания России.

Как сообщал УНИАН, 19 января президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, поскольку она столкнется с серьезными последствиями в виде санкций. По его словам, в частности, российские банки не смогут проводить операции в долларах.

В то же время Байден признал, что Россия имеет значительное военное превосходство над Украиной и, вероятно, сможет одержать победу в случае широкомасштабного конфликта.