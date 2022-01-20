Глава МИД призывает всех граждан "не помогать врагу и не верить в запугивания".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Россия не сможет победить Украину грубой силой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время онлайн-брифинга.

"Россия не сможет победить Украину грубой силой, но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике. Разве годы российской агрессии не научили нас, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием? Разве мы не понимаем, что россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции? Цель всей этой паники, откуда она бы не происходила, одна - ослабить нас изнутри", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД призывает всех граждан "не помогать врагу и не верить в запугивания".

"Мы прекрасно понимаем все угрозы, но армия и дипломатия делают все для защиты Украины. Верьте в военных и дипломатов Украины и верьте в себя - в граждан Украины. Никогда не будем забывать, что украинцы побеждают с горячим сердцем, но с холодной головой", - подчеркнул министр.

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Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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