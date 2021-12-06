Лукашенко уверен, что "никто в России не собирается нападать на Украину".

Александр Лукашенко оценил вероятность подготовки полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, по мнению Лукашенко, западные страны "обвиняют Россию" в подготовке нападения на Украину, чтобы "молотить" Москву, вешая таким образом на нее ярлыки, передает БЕЛТА.

"Никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас (Беларуси - УНИАН), потому что тут мы рядом", — заверил Лукашенко.

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Лукашенко добавил, что "каких-то развязок" в этом направлении стоит ожидать после Нового года.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве не исключают участия белорусских вооруженных сил во вторжении на территорию Украины, но пока не видят прямой военной угрозы.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Виктория Гордиенко