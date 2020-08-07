Зеленский рассказал, почему сменил руководителя украинской разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова выдающимся героем современной Украины.
Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в городе Марьинка Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.
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«То, что я вижу, что происходит в армии - мы видим сильных и опытных людей этой войны на востоке, они точно герои. Что касается ГУР, мы сменили руководителя ГУР - это новый, молодой человек, но не просто новый, а очень опытный, действительно выдающийся герой современной Украины», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 5 августа Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.
В Офисе президента отметили, что изменение начальника Главного управления разведки связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.
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