Зеленский рассказал, почему сменил руководителя украинской разведки

Президент отметил, что Кирилл Буданов молод, но в то же время опытный специалист.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал нового начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова выдающимся героем современной Украины.

Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в городе Марьинка Донецкой области. Трансляцию мероприятия вел Офис президента в Facebook.

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«То, что я вижу, что происходит в армии - мы видим сильных и опытных людей этой войны на востоке, они точно герои. Что касается ГУР, мы сменили руководителя ГУР - это новый, молодой человек, но не просто новый, а очень опытный, действительно выдающийся герой современной Украины», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.

В Офисе президента отметили, что изменение начальника Главного управления разведки связано с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

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