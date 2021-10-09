В "Батькивщине" заявляют, что в никакую коалицию со "Слугой народа" не входили и не войдут.

Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обвинил представителей фракции "Батькивщина" в походах в Офис президента.

Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обвинил фракцию "Батькивщина", которая голосовала за его отставку в том, что они вошли в коалицию со слугой "Слуги народа".

Народный депутат Украины Иван Крулько (фракция "Батькивщина") отметил, что фракция голосовала за отставку, потому что речь идет о представителе фракции "СН", а они находятся в оппозиции. По его словам, является "абсолютным лицемерием" говорить о якобы коалиции "СН" и "Батькивщины".

"Ни в какие коалиции мы не собираемся и таких ни разговоров, ни переговоров не велось и не ведется", - отметил Крулько.

Он отметил, что права оппозиции нарушались при председательстве Разумкова, принимались законы с нарушением регламента и Конституции.

В ответ Разумков напомнил, что "Батькивщина", которая якобы в оппозиции голосовала за назначение министров, за принятие бюджета. Обращаясь к Крулько Разумков спросил: "Скажите, пожалуйста, когда последний раз были в Офисе президента и встречались с представителями офиса? Вы лично?". Тот ответил, что не помнит. Разумков добавил: "Недавно. Достаточно недавно. Можно поднять и посмотреть".

Разумков поддержал слова Крулько о том, что с его отставкой "не случилось трагедии", но добавил, что есть опасения "не превратится ли парламент в невесть что" после смены руководства ВРУ.

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Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Надя Пришляк