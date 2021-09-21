Александр Корниенко напомнил, что депутаты имеют право на инициирование вопроса об отставке Разумкова с должности спикера.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что сейчас в отношениях между их фракцией и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым сложилась "сложная производственная ситуация".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о текущих отношениях фракции "СН" с Разумковым, и стоит ли воспринимать это как конфронтацию, Корниенко отметил: "Я думаю, что можно давать различные дефиниции тому, что происходит. Можно назвать "конфликт", "конфронтация", "противоречия", "противоположности" - здесь очень большой синонимический ряд. Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация".

На уточнение, остается ли Разумков частью их команды, депутат отметил, что об этом надо спрашивать у того, о чьей принадлежности к команде идет речь. "Кто член какой команды - это надо спрашивать, в первую очередь, у этих людей", - сказал Корниенко.

В то же время, на вопрос, для самого ли Корниенко Разумков остается частью команды "СН", парламентарий сказал: "Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к некомандным действиям со стороны Дмитрия Александровича".

На уточнение, означает ли это, что Разумков скоро может официально прекратить быть членом их команды, Корниенко отметил: "Может всякое быть, снег может скоро пойти".

Он напомнил, что депутаты имеют право на инициирование вопроса об отставке Разумкова с должности спикера. В то же время, пока Корниенко о таких инициативах не слышал.

Ситуация с Разумковым и "Слугой народа"

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев уверяет, что с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым у "Слуги народа" нет "напряженных отношений".

Отвечая на вопрос относительно того, что фракция "СН" решила предложить Разумкова три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР, и можно ли это связывать с напряженными отношениями со спикером, Гетманцев подчеркнул: "У нас нет никаких напряженных отношений со спикером Верховной Рады... Эти вопросы не являются вопросами о личном и вопросами о личности. Это вопросы, которые касаются развития страны".

20 сентября первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко заверил, что сейчас нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины.

Автор: Таня Поляковская