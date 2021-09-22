В Комиссии призвали Раду воздержаться от рассмотрения документа.

Заключение Венецианской комиссии по проекту закона об олигархах будет готово в декабре. На данный момент документ подготовили ко второму чтению.

Об этом сообщил народный депутат "Европейской солидарности "Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Политик обнародовал письмо от главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио для спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - указано в письме.

Читайте такжеАрахамия сказал, когда Рада рассмотрит законопроект об олигархахПри этом представитель Комиссии призвал не рассматривать законопроект до официального заключения.

По словам нардепа, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта без заключения Комиссии будет негативным сигналом западным партнерам учитывая, что Украина намерена привести законодательство к европейским стандартам.

Согласно повестке на 23 сентября, законопроект №5599 в парламенте должны рассмотреть во втором чтении.

Закон об олигархах: что известно

Проект закона №5599 инициировал президент Владимир Зеленский в июне текущего года.

Цель документа – определить "олигархов" и ограничить их влияние. Согласно тексту законопроекта, олигархом считается человек, который отвечает хотя бы трем условиям:

участвует в политической жизни;

значительное влияние на СМИ;

монополист на общегосударственном рынке;

владеет активами более чем 1 миллион прожиточных минимумов.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

20 сентября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600). Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВР. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.

Автор: Анастасия Горбачева