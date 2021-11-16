Нардеп поделился, что сейчас собирают подписи за его исключение из партии "СН".

Народный депутат Украины Артем Дмитрук заявляет, что будет внефракционным после исключения из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед оглашением в сессионном зале о его исключении из фракции.

По словам Дмитрука, его исключат не только из фракции, но и из партии.

"Я буду внефракционным депутатом и не собираюсь вступать пока ни в какую ни группу, например, у нас есть "Довіра", "За майбутнє", или в партию", – сказал он.

Читайте такжеТрое новоизбранных нардепов приняли присягу в Верховной РадеКроме того, Дмитрук сообщил, что сейчас проходит сбор подписей за его исключение из партии "Слуга народа".

В свою очередь, председатель партии "СН", заместитель главы фракции "СН" Елена Шуляк на вопрос УНИАН о том, собираются ли голоса за исключение Дмитрука из партии, сказала: "Я не видела такой информации". Она уточнила, что исключение из партии должно происходить на съезде партии.

Напомним, 4 ноября глава фракции "СН" Давид Арахамия сказал, что позиция Артема Дмитрука по некоторым вопросам иногда не совпадает с позицией фракции, и может быть рассмотрен вопрос о его исключении из фракции. По словам Арахамии, "те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета".

8 ноября стало известно, что экс-председатель ВР Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", в которое вошли 25 депутатов, среди них есть Дмитрук.

15 ноября "Слуга народа" на заседании фракции решила исключить Дмитрука из своего состава.

Сегодня, 16 ноября, в Верховной Раде было оглашено об исключении Дмитрука из фракции.

Автор: Таня Поляковская