Народный депутат Украины Артем Дмитрук заявляет, что будет внефракционным после исключения из фракции "Слуга народа".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед оглашением в сессионном зале о его исключении из фракции.
По словам Дмитрука, его исключат не только из фракции, но и из партии.
"Я буду внефракционным депутатом и не собираюсь вступать пока ни в какую ни группу, например, у нас есть "Довіра", "За майбутнє", или в партию", – сказал он.
Читайте такжеТрое новоизбранных нардепов приняли присягу в Верховной РадеКроме того, Дмитрук сообщил, что сейчас проходит сбор подписей за его исключение из партии "Слуга народа".
В свою очередь, председатель партии "СН", заместитель главы фракции "СН" Елена Шуляк на вопрос УНИАН о том, собираются ли голоса за исключение Дмитрука из партии, сказала: "Я не видела такой информации". Она уточнила, что исключение из партии должно происходить на съезде партии.
Напомним, 4 ноября глава фракции "СН" Давид Арахамия сказал, что позиция Артема Дмитрука по некоторым вопросам иногда не совпадает с позицией фракции, и может быть рассмотрен вопрос о его исключении из фракции. По словам Арахамии, "те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета".
8 ноября стало известно, что экс-председатель ВР Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", в которое вошли 25 депутатов, среди них есть Дмитрук.
15 ноября "Слуга народа" на заседании фракции решила исключить Дмитрука из своего состава.
Сегодня, 16 ноября, в Верховной Раде было оглашено об исключении Дмитрука из фракции.