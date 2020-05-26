Разговор Порошенко с Байденом: ГБР начало расследование из-за прослушки - СМИ

Ранее по факту обнародованных переговоров на Порошенко завели дело о возможной госизмене.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщила "Украинская правда".

По данным СМИ, ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко.

"Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить ущерб государственным интересам", - пишет издание, публикуя соответствующую выписку из ЕРДР.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализацию "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.

Впоследствии Офис генпрокурора завел дело на Порошенко о возможной государственной измене.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram