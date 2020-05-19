Порошенко в разговоре с Байденом признал незаконность предоставления гражданства Абромавичусу – аудиозапись

Порошенко также якобы заявил, что заявление об отставке Абромавичуса в 2016 году было очень опасным и принесло серьезный политический кризис.

Бывший президент Петр Порошенко в разговоре с вице-президентом США Джо Байденом якобы признал, что Айварас Абромавичус получил гражданство Украины с нарушениями норм действующего законодательства.

Соответствующий аудиофайл обнародовал на пресс-конференции в Киеве народный депутат Андрей Деркач, передает ТСН.

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Порошенко также признал, что заявление Абромавичуса об отставке в 2016 году было очень опасным и принесло серьезный политический кризис. "И теперь мы в сложной ситуации. На мой взгляд, я никогда этого не говорил публично, этот его шаг был чрезвычайно безответственным. Но это произошло. И я немедленно с ним встретился после его заявления и сказал: "Смотри, ты представляешь меня, президента, в правительстве. Это я пригласил тебя в страну и поддерживал все время. Это я предоставил тебе в нарушение действующих норм законодательства украинское гражданство. И ты до сих пор имеешь мою полную поддержку", – якобы рассказал Порошенко Байдену.

С 2014 по 2016 год Айварас Абромавичус был министром экономического развития и торговли Украины. С 12 июня 2019 года – член Наблюдательного совета, впоследствии был назначен руководителем "Укроборонпрома". С 1 сентября 2019 года - гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализацию "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.