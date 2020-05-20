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Пленки Деркача: на Порошенко завели еще одно дело о госизмене - СМИ

09:32, 20 мая 2020
Политика
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На Порошенко завели еще одно дело / УНИАН

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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Как сообщается, ОГП внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализацию "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.

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