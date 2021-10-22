Железняк заявляет, что письмо о снятии его с должности главы фракции базируется на "поддельных" или "ничтожных" документах.

Часть депутатов из фракции "Голос" направили председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку письмо о снятии Ярослава Железняка с должности председателя фракции, тогда как сам Железняк все отрицает.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо за подписью 11-ти из 20-ти депутатов из фракции "Голос" Стефанчук обнародовал в сессионном зале ВР.

В письме, в частности, говорится о "нарушении требований части 4-й статьи 6-й Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатом Украины Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия Железняком... должностей первого заместителя и председателя депутатской фракции, соответственно, что было зафиксировано письмом Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины от 24.09.2021".

"Следующее: прекращение полномочий председателя депутатской фракции политической партии "Голос"... Железняка Я. И. в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от состава депутатской фракции политической партии "Голос"... от 12.07.2021 об увольнении Железняка Ярослава Ивановича с должности председателя депутатской фракции", - процитировал Стефанчук письмо.

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Он добавил, что в письме также отмечается, что до избрания главы фракции временно исполнять эти обязанности "по решению большинства от состава фракции" будет Александра Устинова.

В свою очередь, Железняк отметил, что это было "отдельное заявление" группы депутатов.

"Я услышал, всего 11. Напомню, что даже не 14, как надо по Положению (о фракции - УНИАН). Это заявление базируется на либо поддельных документах, либо ничтожных документах. Потому что, ни председатель фракции "Голос", ни заместитель председателя фракции, ни политический совет фракции "Голос" не принимал ни одного решения по этому вопросу", - сказал он.

Так, депутат призвал это заявление считать юридически ничтожным и таким, которое не несет никаких последствий для смены в руководстве фракции "Голос".

На это Стефанчук сказал: "Это не заявление, это письмо, которое я процитировал, пришло на председателя Верховной Рады Украины. Поэтому я довел до сведения, что такое письмо есть, и приложения к нему".

Устинова утверждает, что она теперь исполняет обязанности главы фракции"Голос"

По словам нардепа Александры Устиновой, решение об увольнении Железняка с поста главы фракции было принято в июле, но "к сожалению его прикрывал его друг, его коллега Дмитрий Разумков (тогда он был председателем ВР – УНИАН) и не хотел зачитывать это (речь идет о решении 11 народных депутатов фракции – УНИАН) с трибуны парламента".

Читайте такжеВ Верховной Раде создадут рабочую группу для внесения изменений в РегламентОна подчеркнула, что в понедельник на следующей пленарной неделе, то есть 1 ноября, будет проведено заседание, на котором будет избираться новый председатель фракции.

Устинова утверждает, что в соответствии с Положением о фракции есть ряд вопросов, за которые должно проголосовать 14 депутатов, но вопрос об увольнении главы фракции не относится к этому перечню, за такой кадровый вопрос должно голосовать большинство фракции, то есть 11 нардепов.

После этого к журналистам подошел Ярослав Железняк и убеждал, что он остается председателем фракции, потому что председатель ВРУ Руслан Стефанчук зачитал письмо от фракции, но это не решение фракции. Железняк отметил: о том, что он якобы не является председателем фракции уже говорят несколько месяцев, и он не понимает "почему сегодня произошло такое осеннее обострение".

Раскол в "Голосе": что известно

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

При этом ранее, в конце апреля, Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас партию возглавляет народный депутат Кира Рудик: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос": 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская