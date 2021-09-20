Законопроект об олигархах парламент рассмотрит в среду или в четверг.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания фракции "СН" сказал ее глава Давид Арахамия.
По его словам, сегодня фракция настояла на включении в повестку дня этого законопроекта.
Арахамия признал, что по этому вопросу произошел конфликт с председателем ВРУ Дмитрием Разумковым.
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Законопроект об олигархах - что известно
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.
Сегодня, 20 сентября, на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600).
Разумков подчеркнул, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы таблицы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВРУ. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.