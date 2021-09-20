Арахамия признал, что по этому вопросу произошел конфликт с председателем ВРУ Дмитрием Разумковым.

Законопроект об олигархах парламент рассмотрит в среду или в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания фракции "СН" сказал ее глава Давид Арахамия.

По его словам, сегодня фракция настояла на включении в повестку дня этого законопроекта.

Арахамия признал, что по этому вопросу произошел конфликт с председателем ВРУ Дмитрием Разумковым.

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Законопроект об олигархах - что известно

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

Сегодня, 20 сентября, на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600).

Разумков подчеркнул, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы таблицы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВРУ. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.

Автор: Надя Пришляк