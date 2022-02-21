Шольц и Макрон обозначили "готовность к продолжению контактов" в случае признания "ЛДНР" Россией.

После Совбеза РФ российский президент Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о намерении признать "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили на сайте Кремля.

Информируя о соответствующих переговорах Кремль прибег к обвинениям в якобы агрессии со стороны Украины.

"Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится в сообщении.

Шольц и Макрон якобы "выразили разочарование", но обозначили "готовность к продолжению контактов".

Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.

Решение Путина касательно признания "ЛДНР" должно стать известно позднее 21 февраля.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.