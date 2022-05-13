По словам главы государства, из-за нынешней войны между Украиной и Россией - исторический занавес.

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин из-за совершенной против Украины агрессии уже не сможет сохранить лицо перед мировым сообществом, но ему следует подумать о том, как сохранить свое государство.

Об этом Зеленский сказал в интервью для проекта Porta a Porta итальянского телеканала Rai 1, видео которого распространил Офис президента Украины.

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. В принципе, я не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, что нам надо думать, что будет в будущем с Россией. Я как президент Украины думаю прежде обо всем, что будет у нас, но это наши соседи... Никто никуда не переезжает, это наши земли, и у нас есть границы между нами", - отметил Зеленский.

По его словам, эта война сделала с Россией, кроме территориальной границы, границу историческую, завесу историческую.

"Сохранить лицо? Ему надо, я считаю, сохранить его государство... Они должны сохранить то, что было построено, кстати, не этой политической властью, а было построено до этого, 100, 200, 500 лет назад", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным без посредников.

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