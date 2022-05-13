Зеленский назвал россиян трусами.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние ракетные удары, которые нанесли российские оккупанты по территории Украины.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно достичь уничтожением украинских школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны. И неизлечимо. Но все больницы, которые оккупанты разрушили, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим. Оккупанты били сегодня еще по Полтавщине, по Кременчугу. Опять по заводу, чтобы у людей не было бензина. Реально больные. По Запорожской области, по городам и селам Донбасса. Но что это им дает?", - сказал глава государства.

По его словам, российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает общаться с РФ.

"Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются спрятать правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно гарантировать нашу безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 мая ракета российских оккупантов попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар.

По нефтеперерабатывающему и другим объектам Кременчуга Полтавской области враг вечером 12 мая запустил всего от 8 до 12 ракет.

В результате ночного авиаудара по Новгород-Северскому на Черниговщине погибли 3 человека, 14 ранены.