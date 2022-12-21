Президент США подтвердил предоставление Украине зенитной ракетной системы Patriot.

Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.

Об этом президент США Джозеф Байден сказал в начале встречи с Зеленским, которая транслировалась на американском телеканале CBS News.

"Вы знаете, это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин", - сказал Байден.

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Президент США отметил, что сложно поверить в то, что уже 300 дней длится эта война, потому что президент РФ Владимир Путин "совершил жестокое нападение на право Украины на существование как государства", а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, чтобы только запугать украинцев.

Байден сказал, что Путин усилил свое нападение на гражданское население Украины, нанеся удары по украинским школам, детским домам и больницам.

Как сказал президент США, Путин "пытается использовать зиму как оружие".

"Но украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю об этом искренне. Не только вдохновляет нас, но вдохновляет мир своей храбростью", - сказал Байден.

Также он добавил, что украинский народ продемонстрировал стойкость и решительность в отстаивании своего будущего.

Как отметил Байден, американский народ с гордостью выступает на стороне украинцев, а представители Демократической и Республиканской партий вместе с союзниками в Европе, Японии и других частях мира прилагают усилия, чтобы украинцы получили необходимую финансовую, гуманитарную и безопасную помощь. Он сказал, что поговорит сегодня об этой поддержке с Зеленским.

"Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины на самооборону, особенно воздушную оборону. И именно по этой причине мы собираемся предоставить Украине зенитную ракетную систему Patriot и подготовим ваших военных, чтобы они могли правильно пользоваться ею", - подчеркнул Байден и добавил, что США вместе с союзниками продолжат оказывать давление на Кремль.

Президент США заверил, что Соединенные Штаты поддержат стремление Украины добиться справедливого мира.

Визит Зеленского в США: детали

К организации и обеспечению мер безопасности Зеленского во время визита в Вашингтон были привлечены различные структуры США. Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

Зеленский прибыл в Белый дом примерно в 21:04 по киевскому времени. Кортеж президента Украины встречали президент США Джо Байден и первая леди США Джил Байден.