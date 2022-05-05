Телефонный звонок российского диктатора и главы израильского правительства состоялся на фоне дипломатического скандала.

Российский диктатор Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за скандальные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "еврейской крови" Гитлера и обвинения евреев в антисемитизме.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Путин извинился за скандальные упреки Лаврова во время телефонного разговора с Беннетом. Она произошла на фоне дипломатического кризиса, спровоцированного действиями главы МИД страны-агрессора.

В канцелярии Беннета и пресс-службе Кремля отметили, что стороны подчеркнули "особое значение" 9 мая, когда Россия и Израиль отмечают победу Европы и России над нацистской Германией.

"Президент России напомнил, что из 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, уничтоженных нацистами во время карательных операций, 40% были гражданами СССР, и попросил передать пожелания здоровья и благополучия ветеранам, которые проживают в Израиле. Нафтали Беннет, со своей стороны, отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом", – говорится в сообщении Кремля.

"Премьер-министр принял извинения президента Путина за высказывания Лаврова и поблагодарил его за разъяснение своего отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте", – заявили в канцелярии премьер-министра.

Скандал с Лавровым

В интервью итальянской телекомпании Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмутился таким заявлениями.

Израиль возмущенный такими заявлениями.

В Украине заявление Лаврова назвали "пещерным антисемитизмом", а в Германии представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт слова главы МИД РФ назвал "абсурдом". Он отметил, что больше в комментариях эта чушь не нуждается.

МИД России не остановился на этом и после скандала с Лавровым решил продолжить серию обвинений израильского правительства, который поддержал борьбу Украины за независимость. Слова главы МИД Израиля Яира Лапида, возмутившегося сравнениями Лаврова евреев, Зеленского и Гитлера, в Москве назвали "антиисторическими".

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