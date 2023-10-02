Американский миллиардер Илон Маск, высмеявший президента Украины Владимира Зеленского, нарвался на критику со стороны Офиса президента. Ему напомнили, что поддержка Российской Федерации - прямая инвестиция в войну и геноцид украинского народа.
"Любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения", - говорится в сообщении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в соцсети Х.
При этом он отметил, что не все медийные фигуры, которые находятся в тысяче километров от войны, могут понять, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, у которых на глазах погибают родители.
Скандальная шутка Маска - что вычудил миллиардер
Американнский миллиардер Илон Маск отличился новойв соцсети запостил странный мемо президенте Владимире Зеленском и помощи для Украины. К картинке от добавил циничный комментарий: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".