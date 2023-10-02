Михаил Подоляк отметил, что подобная ирония лишь поощряет российскую пропаганду.

Американский миллиардер Илон Маск, высмеявший президента Украины Владимира Зеленского, нарвался на критику со стороны Офиса президента. Ему напомнили, что поддержка Российской Федерации - прямая инвестиция в войну и геноцид украинского народа.

"Любая поддержка России сегодня - это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня - это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения", - говорится в сообщении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в соцсети Х.

При этом он отметил, что не все медийные фигуры, которые находятся в тысяче километров от войны, могут понять, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, у которых на глазах погибают родители.

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Скандальная шутка Маска - что вычудил миллиардер

Американнский миллиардер Илон Маск отличился новойв соцсети запостил странный мемо президенте Владимире Зеленском и помощи для Украины. К картинке от добавил циничный комментарий: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

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