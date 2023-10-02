Пользователи ответили на странную шутку миллиардера более меткими мемами.

Скандальный мем американского миллиардера Илона Маска о президенте Украины Владимире Зеленском наделал много шума в сети.

Маск опубликовал мем, в котором намекнул на то, что Зеленский выпрашивает слишком много помощи Украине, которая борется с российскими захватчиками. Впрочем, юмора основателя Tesla и владельца соцсети X большинство пользователей не оценило.

Одним из первых отреагировал председатель совета Руслан Стефанчук. Его комментарий был довольно резким.

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"Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в дерьме", - написал Стефанчук.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко отреагировал на "остроумный" мем миллиардера.

"Вы троллите лидера украинского народа, который борется за свою независимость, как это делали отцы-основатели вашего народа. Разве это то, ради чего стоят украинцы в эти решающие дни?" - написал он.

Украинский комик, блогер и волонтер Антон Тимошенко иронично прокомментировал твит миллиардера.

"Итак, вы купили социальные сети, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Провидец", - написал Тимошенко.

На пропагандистский твит Маска отреагировала мониторинговая группа PressMonitor. Она напомнила о том, как недавно Маск сам убеждал, что в его социальной сети нет пророссийской пропаганды.

Твит Маска возмутил не только украинцев, но и американцев. Например, сообщество демократических республиканцев выразило свое возмущение неудачным мемом. Обозреватель The Daily Beast Джулия Дэвис также прокомментировала.

"Зачем издеваться над отважным лидером, который ведет свой народ в его героической борьбе за свободу? Вам не стыдно?",- пишут республиканцы-противники Трампа. "Потому что Зеленский решается противостоять Путину, а Илон никогда не мог это сделать", - ответила журналистка.

Мем прокомментировал экс-чиновник НАТО Эдвард Хантер Кристи. Он сделал это также с помощью мема.

"Слева: Илон Маск после угроз со стороны россиян. Справа: Зеленский после начала вторжения россиян на его родину", - написал Кристи, сравнив Маска с напуганным петухом и подчеркнув отважность Зеленского.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко также отреагировал. Его мем, похоже, Маску не понравился бы.

Другие пользователи отреагировали мемами, намекая на то, что Маск стал рупором российской пропаганды и подыгрывает Путину. Лучшие из них мы собрали в подборку.

Что предшествовало

Илон Маск отличился новой странной выходкой. На этот раз он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском и помощи Украине. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – написано на картинке.

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