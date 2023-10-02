Похоже, миллиардер считает эту шутку очень остроумной и смешной.

Американский миллиардер, владелец социальной сети X и компании Tesla Илон Маск отличился новой странной выходкой. На этот раз он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском и помощи Украине.

В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – написано на картинке.

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Соцсеть Маска занимается пропагандой - последние новости

В начале марта BBC опубликовала результаты собственного журналистского расследования, которое показало, что Twitter перестал бороться с российской и китайской пропагандой. Отдельно, снял ограничения с аккаунтов Кремля - аккаунты Путина и российского МИДа рекомендуются пользователям без всяких ограничений.

Соцсеть х Илона Маска (ранее Twitter) сыграла важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего числа людей, чем до начала войны. Как сообщает The Washington Post, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на этой неделе Европейской комиссией.

Помимо Х Маска, распространение роспропаганды также было значительным в Instagram, Telegram и Facebook, принадлежащих корпорации Meta.

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