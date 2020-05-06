Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное дело

Досудебное расследование по подозрению в недостоверном декларировании и получении неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором будет осуществлять НАБУ.

САП внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Было решение Высшего антикоррупционного суда, которое мы выполнили, и мы внесли сведения в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - сказали в САП.

Также в прокуратуре уточнили, что досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро.

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В комментарии LB.ua Рябошапка отметил, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП. - Ред.) отказались, а потом через суд обязали. Это - типичная процедура", - отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению кого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154), что влечет его отставку с должности.