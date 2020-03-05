Рада отправила Рябошапку в отставку (видео)

Соответствующее решение поддержали 263 депутата.

Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 376, зарегистрированных в сессионном зале.

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От "Слуги народа" это решение поддержали 179 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 36, от "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" решение не поддержал ни один депутат, от группы "За будущее" решение поддержали 15 парламентариев, от группы "Доверие" - 16, внефракционных - 17.

Против выражения недоверия Рябошапке проголосовали 18 депутатов, 73 воздержались, а 22 - не голосовали.

Постановлением предусматривается выражении недоверия Рябошапке, что влечет его отставку с должности.

В постановлении, в частности, отмечается, что, учитывая "важность и срочность установления справедливости по ключевым запросам общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности".

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с момента принятия.