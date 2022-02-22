"Слуга народа" считает, что американские санкции против "ДНР" и "ЛНР" – это скорее имитация, чем реальные шаги.

В партии "Слуга народа" назвали "просто издевательством" санкции Соединенных Штатов Америки против "ЛДНР".

Как заявил журналистам народный депутат Украины Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), запретить гражданам США торговлю или инвестиции в "ДНР" и "ЛНР" – "это смешно".

"Такие санкции являются просто издевательством, потому что я что-то не слышал ничего об американских инвестициях в так называемые "ЛНР" и "ДНР" до их признания Российской Федерацией. И думаю, что не услышу после этого", – сказал он.

По словам депутата, такие ограничительные меры – "это скорее имитация, чем реальные шаги".

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Санкциями, в частности, запрещается представителям США вкладывать инвестиции и вести финансовую деятельность на территории ОРДЛО.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР".

Вас также могут заинтересовать новости: