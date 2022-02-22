В партии "Слуга народа" назвали "просто издевательством" санкции Соединенных Штатов Америки против "ЛДНР".
Как заявил журналистам народный депутат Украины Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), запретить гражданам США торговлю или инвестиции в "ДНР" и "ЛНР" – "это смешно".
"Такие санкции являются просто издевательством, потому что я что-то не слышал ничего об американских инвестициях в так называемые "ЛНР" и "ДНР" до их признания Российской Федерацией. И думаю, что не услышу после этого", – сказал он.
По словам депутата, такие ограничительные меры – "это скорее имитация, чем реальные шаги".
Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Санкциями, в частности, запрещается представителям США вкладывать инвестиции и вести финансовую деятельность на территории ОРДЛО.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР".