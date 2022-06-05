Она отметила, что моральным долгом ЕС является прием Украины в состав сообщества.

Европейская комиссия будет оказывать Украине экспертную поддержку по эффективным инвестициям и необходимым реформам, что в свою очередь выстроит путь в Евросоюз.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022, сообщает ТСН.

Она отметила, что ЕС должен сделать возможным вступление Украины и это является, по ее словам, моральным долгом.

"Украинцы точно знают, какое будущее они хотят. Будущее свободного и открытого общества, которое принадлежит к сильному демократическому сообществу", - отметила Фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы, которая объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет оказывать Украине экспертную поддержку относительно эффективных инвестиций и необходимых реформ. Это выстроит путь к Европейскому союзу", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал УНИАН, 2 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но предупредила, что "процесс не будет быстрым".

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