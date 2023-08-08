Глава государства уточнил, что считал, что у его бразильского коллеги более широкое понимание мира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего бразильского коллеги Лулы да Силвы о том, что ни Украина, ни Россия не заинтересованы в мире.

В интервью латиноамериканским СМИ Зеленский подчеркнул, что не понимает, на что рассчитывает да Силва, произнося такие заявления. Он добавил, что такие заявления никоим образом не приближают к миру.

Зеленский прокомментировал и заявление советника президента Бразилии Селсо Аморима о том, что любые переговоры должны также учитывать и "реальные проблемы безопасности России".

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"Странно говорить о безопасности РФ. О гарантиях безопасности для России говорит Россия, Путин и Лула. Я считаю, что у него (да Силвы – УНИАН) есть свои мысли. И не обязательно, чтобы твои мысли совпадали с мыслями президента Путина", – сказал президент.

Он добавил, что Бразилия – страна, которая ни с кем не воюет, и ее уважают в мире гораздо больше, чем Россию.

"Бразилия – не агрессор, а мирное государство. Поэтому для чего тебе нарративы лидера государства, которое ничем не отличается от любых колонизаторов, постоянно лжет, манипулирует и дезинформирует людей, убивая наших детей и насилуя наших женщин. Если президент Лула хочет что-то сказать мне, то пусть сядет и мне скажет", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что считал, что у его бразильского коллеги более широкое понимание мира.

Заявления президента Бразилии о войне в Украине

Лидер Бразилии Лула да Силва известен своей неоднозначной позицией относительно войны в Украине. Он неоднократно высказывался против поставок Украине вооружения и предлагал пойти на территориальные уступки, отдав России украинский Крым.

В конце июля да Силва отметился очередным заявлением, отметив, что "мир устал" от войны. По его мнению, необходимо найти "путь к миру". Президент Бразилии также заявил, что якобы ни Зеленский, ни Путин не заинтересованы в мире, потому что "они оба думают, что могут одержать победу".

Недавно в Офисе президента заявили об определенном "потеплении" в отношениях со странами Латинской Америки. В частности, заместитель руководителя ОП отметил, что с Бразилией Украина имеет "очень интересный предметный диалог" на разных уровнях, а позиции стран постепенно начинают сближаться.

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