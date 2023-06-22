Лидеры обсудили варианты работы по установлению мира в Украине.

Президент Бразизии Луиз Инасио Лула да Силва и президент Южной Африки Сирил Рамафоса, которые пытаются стать посредниками между Украиной и Россией с целью мирного урегулирования, встретились в Париже. Об этом оба лидера сообщили в Twitter.

"Встретился в Париже с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Мы говорили о следующей встрече БРИКС и о поездке президента Рамафосы в Киев и Санкт-Петербург, а также разговорах, которые он имел с Зеленским и Путиным", – сообщил бразильский лидер.

Пресс-служба президента ЮАР информирует, что лидеры также обсудили варианты работы по установлению мира в Украине, не раскрывая детали.

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"Президент ЮАР рассказал о своем участии в делегации высокопоставленных представителей африканских стран, которая была в Киеве на аудиенции с президентом Украины Владимиром Зеленским и в Москве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения путей мирного решения", – говорится в сообщении.

Миротворческие усилия Бразилии и ЮАР

Бразилия и ЮАР поддерживают интенсивное дипломатическое сотрудничество, в частности, в формате БРИКС (сюда также входят Россия, Индия и КНР). На протяжении последнего времени обе страны активизировали усилия, направленные на продвижение своих мирных предложений для Украины.

В частности, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднократно заявлял о своем желании выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ. Он выступает за немедленные переговоры между странами, от которых Украина отказалась до полного вывода российских войск с украинской территории.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в этом месяце возглавил делегацию африканских стран, которые сначала посетили Украину, а затем – Россию, с целью продвижение собственного мирного плана.

Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин считает немало позиций плана, предложенного странами Африки, неправильными. А президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что во время своего визита, который совпал с обстрелами украинских городов ракетами, представители стран Африки имели возможность убедиться, кто на самом деле стремится к миру. Он также подчеркнул, что их визит подтвердил, что единственная правильная формула мира – предложенная Украиной.

Несмотря на все президент ЮАР после визита заявил, что увидел основания для оптимизма в вопросе достижения мира в Украине.

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