В частности, речь идет о Бразилии, Чили, Китае, Южно-Африканской Республике и Южной Корее.

В Офисе президента рассказали, что сейчас постепенно начинают сближаться позиции Украины с рядом стран Азии, Латинской Америки, а также Африки. В частности, с Бразилией, Чили, Китаем, Южно-Африканской Республикой и Южной Кореей.

Детали дипломатической работы в этих странах в интервью УНИАН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Латинская Америка. Сразу приходит на ум Бразилия. У нас очень интересный предметный диалог с бразильской стороной на разных уровнях... продолжается общение на уровне президентов. Президент Украины приглашает президента Бразилии посетить Киев", - рассказал он.

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Жовква напомнил, что Зеленский также готов совершить визит в Бразилию, чтобы провести там, например, саммит Украина-Латинская Америка. Сейчас, по его словам, такой визит еще не согласован.

"Это предмет переговоров, дипломатии. Офис президента на своем уровне ведет диалог с бразильской стороной", - сказал представитель ОП.

Однако, по мнению Жовквы, Украина и Бразилия имеют "абсолютно предметный диалог", а позиции стран постепенно начинают сближаться.

Он также рассказал, что и с другими странами Латинской Америки Украина также имеет "очень неплохой диалог", в частности с Чили, Гватемала и Коста-Рикой.

"Уверенно и постепенно мы расширяем спектр нашего присутствия в Латинской Америке. В том числе, на определенном этапе, возможно, будем говорить об увеличении нашего дипломатического присутствия на этом континенте", - отметил замглавы офиса.

Он также положительно оценил визит лидеров нескольких африканских стран в Украину в июле. По словам Жовквы, после этого визита и неформального общения с президентом Украины позиция африканских лидеров изменилась, в частности президента Южно-Африканской Республики.

"Индия - хорошие конструктивные отношения... от Индии мы слышим поддержку необходимости мира в нашем государстве. Никаких альтернативных планов мира Индия не высказывала...", - сказал он.

Комментируя отношения с Китаем, у Зеленского отметили готовность к диалогу на высшем уровне. В частности, о разговоре президента Украины с лидером Китая Жовква говорил с осторожным оптимизмом.

Он напомнил, что тогда речь шла о привлечении Китая к вопросу ядерной безопасности, к вопросу нелегальной и незаконной депортации украинских детей.

"Это пункты, над которыми Китай мог бы взять свое лидерство или соорганизацию в Формуле мира. И мы работаем над этим с китайской стороной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Кроме того, "очень хорошими" он назвал отношения Украины с Южной Кореей, отметив, что их спектр довольно широк: от поставки нелетального оборудования для нужд Украины на поле боя до технологического сотрудничества.

В частности, речь идет о сотрудничестве в контексте восстановления Украины, совместных проектах в области зеленой энергетики и металлургии, а также разминировании.

"Обо всем этом шла речь во время визита и, опять же, как результат, установились очень теплые отношения не только между двумя лидерами, а между соответствующими представителями. Не обо всем можем говорить открыто, но Южная Корея стала намного ближе к Украине в вопросе помощи, в вопросе гуманитарной поддержки...", - сказал Жовква.

Неоднозначная позиция Бразилии относительно войны в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, лидеры Бразилии и некоторых африканских стран ранее неоднозначно высказывались относительно войны в Украине. В течение последнего года в отношениях с этими странами, а также с Индией и Китаем, которые занимали более нейтральную позицию в этой войне, начались определенные сдвиги.

В частности, в Украину с визитами прибывали представители этих стран, которые посещали деоккупированные украинские населенные пункты и видели последствия российской агрессии в Украине.

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