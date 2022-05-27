По словам Марин, это тема для большой дискуссии.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, накануне посетившая Киев, Ирпень и Бучу, выступает против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕС.

Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

"Еще одна большая дискуссия, которая нам предстоит, это заявка Украины на членство в ЕС. Лично я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по тому, как страна станет членом ЕС в будущем", - сказала Марин накануне встречи Европейского совета, где лидеры государств-членов ЕС продолжат обсуждение нового пакета санкций.

Премьер-министр Финляндии после посещения Украины заявила, что не поддерживает предоставление стране особых условий для вступления ЕС.

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила она.

Марин также отметила, что во время ее визита в Киев и встреч с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским состоялись обсуждения того, Украина может восстанавливаться после войны и в то же время работать над членством в ЕС.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного вступления.

Вступление Украины в ЕС: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о европейском политическом сообществе, в рамках которого можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявлял, что Украина сможет вступить в Европейский Союз в перспективе 15-20 лет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление. "Если коротко, то зрады не будет ни с Францией, ни с любой другой страной. Никто нас не будет ломать. Никто не сможет нас заставить делать то, что мы не хотим делать. Ситуация категорически принципиально изменилась", - подчеркнул Кулеба.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также считает, что шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Премьер Британии Борис Джонсон также предлагает Украине новый альянс вместо вступления в Евросоюз. По информации СМИ, он намерен создать альянс в противовес ЕС из либеральных государств, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не нужны альтернативы, заменяющие предоставление статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. При этом он отмечал, что понимает сложность процесса и что определенные страны много лет проходили долгий путь, проходили годы для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем годы для обретения членства.

Вас также могут заинтересовать новости: