Под пустыней нашли гигантские залежи урана: страна может резко усилить позиции

Пекин получил шанс избавиться от энергетического давления, однако столкнулся с неожиданными трудностями.

Еще в 2025 году Китай обнаружил на своей территории огромное месторождение урана – около 30 миллионов тонн. Находка была сделана в пустыне Ордос, расположенной в Автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает WNP.

В настоящее время в Китае одновременно строят 11 новых ядерных реакторов, поэтому собственные запасы урана способны сыграть ключевую роль – и для стабильности поставок сырья, и для удешевления дальнейшего развития атомной отрасли, говорится в материале.

Впрочем, добыча в Ордосе вряд ли будет простой. По имеющимся данным, основные сложности – это доступ к воде в засушливом регионе, необходимость безопасного хранения отходов добычи, а также обеспечение надлежащих условий труда для персонала.

Видео дня

Как отмечает автор, если Пекин все же решится на масштабную разработку этих месторождений, это может перекроить торговые отношения на рынке урана и повлиять на мировые цены на сырье. Имея достаточно собственного урана для внутренних нужд, Китай станет менее уязвимым к давлению, связанному с глобальным энергетическим переходом.

Месторождения золота

Ранее в Китае уже находили ещё одно рекордное месторождение – на этот раз золота. В уезде Пинцзян провинции Хунань геологи обнаружили месторождения, которые, по предварительным оценкам, могут содержать около 1100 тонн золота стоимостью примерно 83 миллиарда долларов – это способно вывести Китай на первое место в мире по запасам драгоценного металла, опередив нынешнего лидера, рудник South Deep в ЮАР.

Вас также могут заинтересовать новости: