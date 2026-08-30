'Чтобы цена была копеечной': эксперт рассказал, как российский ВПК использует дружбу с Китаем

Китай фактически обеспечивал Россию всем необходимым для продолжения войны.

Россия будет наращивать производство дешевых средств поражения с китайскими двигателями и деталями. Украине нужно активно доносить до мира, что Китай является важным спонсором войны. Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Фабрики новостей".

"Сейчас вместо сложных высокоточных систем разрабатываются системы, которые летят на то расстояние, на которое могут, главное, чтобы цена была копеечная, а половина деталей – китайские. Именно по этому пути идут россияне – все двигатели без исключения китайские на всех изделиях", – сказал он.

По словам эксперта, россияне пытаются реализовать все именно таким образом.

Видео дня

"То есть сейчас не обязательно, чтобы поразить какой-то промышленный объект, тащить туда 450 кг взрывчатки – достаточно привезти сотню… Поэтому ситуация такова, что все это будет летать, россияне будут наращивать объемы, и единственный возможный способ бороться с этим – производить соответствующие наши средства, выяснять, где выпускаются эти вещи, не забывать о логистическом центре "Денцяопин", который находится в Татарстане, куда раньше раз в неделю приезжал из Китая поезд, привозивший двигатели для "Шахедов". Думаю, что там это продолжается, и туда по-прежнему доставляются реактивные двигатели", – заявил Романенко.

С Китаем, по его мнению, все же нужно активизировать работу по вопросу того, что он является не нейтральной стороной, а поставщиком войны.

"Я не думаю, что они будут сильно реагировать, но всему миру нужно показывать, кричать о том, что, по сути, Китай является важным спонсором войны. Китай должен понять, что он не отсидится в углу, так не получится. Все должны четко знать, что Китай фактически обеспечивал Россию всем необходимым для продолжения войны. Это должно получить максимальный резонанс", – подытожил он.

Отношения России и Китая – последние новости

Как сообщал УНИАН, Китай все активнее получает от России не только экономические выгоды, но и современные военные знания, технологии и боевой опыт, приобретенный в ходе войны против Украины.

Китай, который не участвовал в войнах с 1979 года, стремится компенсировать недостаток боевого опыта, изучая современные методы ведения войны.

По информации европейской разведки, с 2024 года китайские военные проходят подготовку на полигоне вблизи российского Волгограда, где регулярно тренируются подразделения 8-й армии РФ, воюющие на востоке Украины. Речь идет об обучении использованию беспилотников, ведению боев в городской застройке, штурму укрепленных позиций, действиям в траншеях и лесистой местности, а также полевой медицине и установке минных полей.

Особый интерес Пекина вызывает развитие беспилотных технологий. Война в Украине коренным образом изменила подходы к использованию дронов, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем.

Вас также могут заинтересовать новости: