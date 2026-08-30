У Украины есть 4 потенциальных перехватчика реактивных 'Шахедов', – Хмара

Они уже прошли полевые испытания.

У Украины уже есть четыре перехватчика, которые потенциально могут сбивать российские реактивные "Шахеды". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время общения с журналистами, пишет LB.

"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды", – заявил министр.

Он подчеркнул, что эти перехватчики уже прошли полевые испытания.

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По словам министра, сейчас необходимо "максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц".

Российские реактивные "Шахеды" – новости

Ранее советник президента по технологическим вопросам Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц выросло с 1500 до более чем 2500. Их запускают почти сразу после изготовления.

В то же время, по его словам, украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики. Пока что реактивные "Шахеды" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожить около 80% таких дронов.

Флеш пояснил, что одной из проблем стало увеличение скорости российских реактивных дронов. Если "Герань-3" развивала скорость около 300–330 км/ч, то "Герань-4" летает со скоростью 450–550 км/ч. Поэтому украинскому перехватчику требуется скорость около 600 км/ч.

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