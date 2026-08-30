Украина разгромила места хранения и запуска дроов в двух областях РФ, - Зеленский (видео)

Россия должна ежедневно ощущать, что война возвращается туда, откуда пришла, заявил президент.

В ночь на 30 августа Силы обороны нанесли удары по местам хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что удары были нанесены также по военному аэродрому в Ейске и в Черном море. Также украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области, который ежемесячно приносит миллионы долларов в военный бюджет РФ.

Помимо всего этого, подтверждена и эффективная дальнобойная работа на этой неделе, в частности по объектам в Башкортостане и Архангельской области.

"Наши удары на большие расстояния наносятся на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать Россию ресурсов для ведения её жестокой войны", – прокомментировал президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна ежедневно ощущать, что война возвращается туда, откуда пришла.

"Важно, чтобы наше дальнобойное воздействие дополнялось новыми санкционными мерами со стороны партнеров против российской военной инфраструктуры. Абсолютное большинство средств, которыми агрессор терроризирует украинские города и общины, просто не могут функционировать без тысяч и тысяч иностранных компонентов, химических веществ, станков", – отметил он.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 августа дроны атаковали склады маркетплейса OZON и компании DNS, а также судостроительное предприятие в Ростовской области. После визита беспилотников на объектах начались пожары.

А 2 августа украинские силы нанесли удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому "Энгельс" и другим объектам в РФ.

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