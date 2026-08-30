Украина полностью заблокировала порт Новороссийск: эксперт раскрыл ситуацию в Чёрном море

В портах Большой Одессы навигация также сильно ограничена из-за атак РФ.

Силам обороны Украины удалось заблокировать ударами дронов порт Новороссийск (РФ), что очень важно, но в то же время возникла проблема с одесскими портами, где фактически прервана навигация гражданских судов. Об этом на Radio NV сказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко.

"Ситуация, действительно, такова, что мы заблокировали Новороссийск, любую навигацию из этого порта, как нефти, так и зернопродуктов. Но то же самое произошло и в отношении наших портов Большой Одессы – это Одесса, Черноморск и Южный", – сказал он.

По словам Рыженко, украинские фермеры собрали 50 млн зерна, с которым "что-то нужно делать", иначе оно просто пропадет. Он пояснил, что при планировании операции, такой как атаки на российские порты, влияющей на бюджет противника, необходимо проводить соответствующий анализ, чтобы понимать, как это повлияет на дальнейшее развитие ситуации. В частности, как будет действовать противник в ответ, как отреагируют соседние страны. Например, Турция и Греция обеспокоены ситуацией в Черном море.

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"В основном, Турция, которая большую часть зерна закупает в Украине и в России… Кстати, наш посол в Турции был вызван в МИД этой страны из-за того, что было атаковано турецкое судно, которое следовало в Туапсе с запасами сельскохозяйственной продукции", – рассказал эксперт.

Рыженко добавил, что Украине нужно думать, что делать для того, чтобы достичь стратегической цели – завершить войну на наших условиях и делать это так, чтобы наши соседи – наши друзья – нас поддерживали.

"Сейчас беспилотных систем много, и они обеспечивают перекрытие гражданского судоходства противника. Мы действуем преимущественно морскими дронами, иногда ракетами… Они отвечают фактически тем же – только вместо морских дронов используют огромное количество средств воздушного нападения и иногда ракеты – с территории временно оккупированного Крыма, расстояние до которого очень невелико…", – сказал Рыженко.

По его словам, россияне быстро обнаруживают гражданские суда, движущиеся по морскому коридору, и применяют ракеты и реактивные дроны, для подлета которых требуется очень мало времени.

"Вопрос нужно решать. Думаю, что решение будет заключаться как в военном аспекте, так и в дипломатическом", – подчеркнул Рыженко.

Ситуация в Черном море

Напомним, ранее Рыженко заявил УНИАН, что блокирование судоходства из портов Украины было основной целью РФ с самого начала широкомасштабной агрессии. Именно на этом Россия сосредоточилась с самого начала. За это время, с 2022 года, у Украины появились определенные возможности: ракеты, дроны. Поэтому противнику сейчас полностью заблокировать судоходство возможно, но довольно сложно.

Ранее УНИАН сообщал, что августовский экспорт украинской сельхозпродукции может сократиться до 1,33 млн тонн. Этот показатель будет втрое меньше средних августовских объемов поставок в 2022–2025 годах, которые составляли 4,19 млн тонн.

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