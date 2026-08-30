Украина нанесла удар по аэродрому 'Ейск' и одному из крупнейших НПЗ России, – Генштаб

Пострадал второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ.

В ночь на 30 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника. В Киришах Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, "Киришский" НПЗ (Киришинефтеоргсинтез, КИНЕФ) – второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ и крупнейший на Северо-Западе страны, расположенный в Ленинградской области.

Отмечается, что мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год. Завод производит моторные топлива, авиационное топливо, дизельное топливо и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

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Также, как сообщили в Генштабе, в Миллерово Ростовской области РФ поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ поражен аэродром "Ейск", что привело к пожару на территории объекта.

Удары по РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 августа дроны атаковали склады маркетплейса OZON и компании DNS, а также судостроительное предприятие в Ростовской области.

В результате атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях сети по продаже цифровой и бытовой техники DNS. В компании OZON официально подтвердили, что один из их логистических объектов в Ростовской области также попал под удар.

Кроме того, по данным мониторинговых каналов, во время ночной атаки также был поражён судостроительный завод в районе Аксая, где загорелся корабль.

Также, согласно спутниковым данным сервиса NASA FIRMS, ночью произошёл пожар на военном аэродроме в посёлке Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

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