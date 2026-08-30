Не всегда одинаков: эксперт рассказал, как распознать реактивный дрон по звуку

Для их уничтожения могут применяться ПЗРК, мобильные огневые группы и истребительная авиация, в частности F-16 и МиГ-29.

Реактивные беспилотники, проблему с которыми признали в администрации Зеленского, можно отличить по характерному свисту, похожему на звук крылатой ракеты, хотя восприятие звука зависит от высоты полета и рельефа местности. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Эспрессо".

По его словам, Россия наращивает производство реактивных дронов, в частности благодаря поставкам двигателей из Китая и переориентации части производственных линий.

При этом главное отличие этих систем - скорость: если обычный "Шахед" летит примерно со скоростью 180-200 км/ч, то реактивные дроны могут развивать скорость 400-650 км/ч. Из-за этого их значительно сложнее перехватить.

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"Скорость таких реактивных средств в три-четыре раза выше, чем у обычного беспилотника типа "Шахед", - пояснил эксперт.

Он утверждает, что эффективность перехвата обычных "Шахедов" может достигать 95-98%, тогда как для реактивных средств этот показатель составляет около 80%. Для их уничтожения могут применяться ПЗРК, мобильные огневые группы и истребительная авиация, в частности F-16 и МиГ-29.

Также эксперт объяснил, может ли человек распознать такой дрон по звуку. По его словам, реактивный БПЛА звучит иначе, чем "Герань-2", которая использует двигатель внутреннего сгорания. Долинце пояснил:

"Если говорить именно о реактивных средствах, то они, с одной стороны, менее шумные, с другой - звук все же больше похож на звук крылатой ракеты".

По словам эксперта, характерным признаком может быть своеобразный свист, связанный с высокой скоростью работы реактивного двигателя.

При этом звук не всегда одинаков: он может отличаться в зависимости от конкретного типа дрона - в частности, "Герань-3", "Герань-5" или "Бандероль" - и скорости его полета.

На возможность услышать БПЛА также влияют высота полёта и рельеф местности. Звук распространяется по-разному над лесами, полями и водной поверхностью, поэтому расстояние, на котором человек услышит дрон, может существенно отличаться.

Использование Россией дронов

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия все чаще использует против Украины реактивные беспилотники, которые из-за более высокой скорости сложнее перехватить традиционными средствами. Украинские производители уже работают над дронами-перехватчиками с реактивными двигателями, которые должны стать одним из возможных решений этой проблемы.

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