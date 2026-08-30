Новый министр обороны предложил Федорову сотрудничество

Новый глава Минобороны хочет привлечь своего предшественника к совместным проектам, однако конкретной должности ему не предлагал. Сейчас Хмара ждет ответа.

Министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику Михаилу Федорову найти формат для дальнейшего сотрудничества над совместными проектами. В то же время конкретной должности экс-министру не предлагали, а ответа на предложение Хмара пока не получил. Об этом Евгений Хмара сообщил во время закрытой встречи с журналистами, передает "Главком".

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Михаила Федорова в Министерство обороны, Хмара рассказал, что они встречались в июле. Во время этой встречи новый глава оборонного ведомства предложил своему предшественнику рассмотреть возможность продолжения сотрудничества.

При этом, по словам Хмары, о конкретной должности для Федорова речь не шла. Сейчас новый министр ожидает ответа от экс-министра.

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Михаил Федоров получил новую должность

Напомним, на днях стало известно, что Михаил Федоров согласился на другое предложение – стать советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку правительство, после чего полномочия всех министров были приостановлены, в том числе и Михаила Федорова.

На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что не будет выдвигать кандидатуру Федорова на повторное назначение министром обороны, но предложил ему остаться в команде в другой роли. Сам Федоров впоследствии заявил, что отказался от предложенной ему должности советника президента.

Новым министром обороны Верховная Рада назначила Евгения Хмару 19 августа.

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