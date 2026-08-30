Ученые наткнулись на 'супергигантское' месторождение золота: его оценивают в $83 миллиарда

В ходе бурения на прилегающих участках месторождения также обнаружили залежи золотой руды.

Геологи в Китае обнаружили месторождение золота, которое может стать крупнейшим в мире. По предварительным оценкам, стоимость запасов достигает примерно 83 миллиардов долларов, сообщает Popular Mechanics.

Речь идет о месторождении Вангу в уезде Пинцзян провинции Хунань. Еще в 2024 году китайские геологи обнаружили здесь более 40 золотых жил и оценили запасы примерно в 330 тонн руды на глубине около 2 км.

Но новое 3D-моделирование показало гораздо более впечатляющие цифры: золота в недрах может быть целых 1100 тонн, а залегает оно на глубине около 3 км.

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Особую ценность месторождению придает концентрация металла – 138 граммов золота на тонну руды. Это чрезвычайно высокий показатель для промышленной добычи.

"Во многих отобранных образцах пород золото было видно невооруженным глазом", – рассказал Чэнь Рулинь, эксперт по разведке месторождений Геологического бюро провинции Хунань.

Если цифра в 1100 тонн подтвердится, китайское месторождение обойдет нынешнего лидера – рудник South Deep в ЮАР, где запасы оцениваются в 1025 тонн. Далее в топ-5 крупнейших золотых месторождений мира идут рудники в Индонезии, России, Папуа-Новой Гвинее и Чили. Для сравнения: за всю историю человечество добыло около 233 тысяч тонн золота, причем две трети этого объема – уже после 1950 года.

Как известно, Китай и без того является крупнейшим производителем золота в мире – на его долю приходится около 10 % мировой добычи. Но страна потребляет золота втрое больше, чем добывает, поэтому вынуждена активно импортировать его.

По словам заместителя руководителя геологического бюро Лю Юньцзюня, это ещё не всё – во время бурения на прилегающих участках месторождения обнаружили дополнительные залежи золотой руды.

Золото в телефоне

Ранее сообщалось, что в одной тонне выброшенных телефонов может содержаться до 140 граммов золота – это больше, чем дает одна тонна руды на обычном золотом руднике. Такой метод добычи драгоценных металлов даже получил отдельное название – urban mining, или "городская добыча".

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