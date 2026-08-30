Россия готовит крупное наступление на одном из направлений: в ISW раскрыли детали

Российские войска сосредотачивают личный состав и технику в районе Лимана и пытаются подорвать украинскую логистику.

Российские войска сосредотачивают личный состав и технику на Славянском направлении, вероятно, готовясь к более активным наступательным действиям. В то же время украинские военные контратакуют на нескольких участках фронта и имеют подтвержденное продвижение вблизи Доброполья.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте по состоянию на 29 августа. Аналитики отмечают, что российские войска продолжают атаковать на нескольких направлениях, однако на ряде участков не имеют подтвержденного продвижения.

Россия сосредотачивает силы в районе Лимана

На Славянском направлении 28 и 29 августа российские военные продолжали наступательные действия, однако не продвинулись.

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В то же время украинские военные провели контратаки в районе Дибровы и Стародубовки, расположенных к востоку от Славянска.

Представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил, что российские войска накапливают личный состав и технику для подготовки к более активным наступательным действиям в направлении Лимана.

По его словам, в последнее время возросла и доля иностранных военных в российской группировке. Преимущественно это военнослужащие из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В настоящее время они могут составлять около 30% личного состава российских сил на этом направлении.

При этом, по оценке украинского военного, несмотря на накопление сил, российские подразделения остаются недостаточно подготовленными.

Российские войска также наносят удары по украинской логистике и переправам через Оскол и Северский Донец. В ISW предполагают, что это может быть частью подготовки к более масштабному наступлению.

В Сумской области Россия заявила о захвате села

29 августа Министерство обороны России заявило о захвате Храповщины к северо-востоку от Сум. Однако украинская группировка войск "Курск" опровергла эту информацию и заявила, что населенный пункт находится под контролем Украины.

Российская группировка "Север" также опубликовала карту, на которой утверждалось о захвате Новой Сичи к северо-востоку от Сум. В то же время аналитики ISW не нашли доказательств, подтверждающих это заявление.

Украина контратакует в Харьковской области

На Купянском и Боровском направлениях российские войска продолжали наступательные действия 28 и 29 августа, но не смогли продвинуться.

В свою очередь, украинские военные проводили контратаки. В частности, российские военные блогеры сообщали о действиях украинских сил в районе Дворичной к северо-востоку от Купянска.

Также украинские военные контратаковали вблизи Ридкодуба, Нового и Катериновки – населенных пунктов к юго-востоку от Боровой.

На Константиновском направлении россиян сдерживают контратаками

В районе Константиновки и Дружковки российские войска также продолжали наступление 28 и 29 августа.

Однако, по данным ISW, российское продвижение было остановлено украинскими контратаками.

ВСУ продвинулись в районе Доброполья

В то же время на Добропольском направлении украинские силы имеют подтвержденное продвижение.

Геолоцированные кадры, обнародованные 29 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись в Дорожном к юго-востоку от Доброполья.

Украинские военные также, вероятно, удерживают позиции или продвинулись на запад и юг от Нового Донбасса. Геолоцированные кадры от 28 и 29 августа подтверждают присутствие украинских сил в этих районах.

Эти данные противоречат заявлениям российской стороны. В частности, 29 августа российское Минобороны заявило о якобы захвате Новоандреевки к северо-востоку от Доброполья.

Война в Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают наращивать силы на Лиманском направлении, перебрасывая дополнительные штурмовые подразделения, операторов беспилотников и иностранных наемников.

Армия РФ ищет уязвимые участки по всей линии фронта на этом направлении, пытаясь добиться хотя бы локальных успехов и развить их. Для этого российское командование постоянно пополняет подразделения личным составом и накапливает силы вблизи переднего края.

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