Президент Финляндии объяснил, почему Россия не будет применять ядерное оружие

Он прокомментировал вероятность того, что Россия нападёт на НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в то, что Россия будет применять ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью BILD.

"Ко мне приезжал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: "Мы никогда этого не допустим". Я думаю, это довольно хороший сдерживающий фактор", - сказал он.

При этом Стубб не думает, что Россия закончит войну в Украине из-за экономического спада, который мы сейчас наблюдаем.

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"Никогда не следует недооценивать способность России выдерживать тяжелые экономические времена. Достаточно вспомнить советский период, чтобы это понять", - пояснил политик.

Также он прокомментировал вероятность того, что Россия нападёт на НАТО.

"В этом мире никогда нельзя быть уверенным на сто процентов ни в чём, но, честно говоря, судя по всему, что мы видим, читаем и обсуждаем, мы просто не видим этого на данный момент. И причина очень проста. Российские войска связаны в Украине, и сейчас у них фактически дефицит. У них всё меньше и меньше солдат в условиях всё более сложного мира. Я просто не могу представить, чтобы они вдруг мобилизовались на два фронта, - добавил он.

Диверсии РФ в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за попытку атаки с использованием дрона в Лейпциге и объявить "масштабные" санкции.

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