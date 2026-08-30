Россия запускает по Украине 'Шахеды', которые только что сошли с конвейера, - Флэш

Россия в основном использует реактивные ракеты "Шахед" для нанесения ударов по Украине.

Количество реактивных "Шахедов", которые РФ запускает по Украине, за месяц выросло с 1500 до более чем 2500. Их запускают почти сразу после изготовления. Об этом сообщил советник президента по технологическим вопросам Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"В прошлом месяце Украину атаковали примерно 1500 реактивных "Шахедов", в этом месяце – уже более 2500", – отметил он.

По словам Флэша, реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода.

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По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 августа (с 18:00 29 августа) противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также 130 ударными БПЛА типа Shahed (большинство – реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 125 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых (обломки) в 4 точках. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.

Атаки РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, в течение дня 29 августа россияне атаковали Украину 224 ударными БПЛА (большинство из них – реактивные). Подавляющее количество дронов враг направил в сторону Киева. ПВО в течение дня уничтожила 199 ударных БПЛА.

По словам Флэша, украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для российских реактивных "Шахедов" и "Бандеролей". По его словам, ещё зимой производители обещали, что такие перехватчики появятся в течение нескольких недель, однако задача оказалась сложнее, чем ожидалось.

Он пояснил, что одной из проблем стало увеличение скорости российских реактивных дронов. Если "Герань-3" развивала скорость около 300–330 км/ч, то "Герань-4" летает со скоростью 450–550 км/ч. Поэтому украинскому перехватчику нужна скорость около 600 км/ч.

Пока что реактивные "Шахеды" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожить около 80% таких дронов.

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