Археологи нашли деревянное сооружение возрастом 476 000 лет, строитель которого неизвестен

Они не обнаружили аналогичных конструкций нигде в палеолитической летописи Африки или Евразии.

В 2019 году археологи извлекли из пропитанных водой отложений два соединенных между собой бревна у водопада Каламбо на севере Замбии, где Африка рискует расколоться на две части вдоль нового разлома. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что бревна были специально распилены и соединены между собой с помощью поперечного выреза в одном из них, образуя соединение. Люминесцентное датирование окружающих отложений показало, что их возраст составляет не менее 476 000 лет. Это примерно на 240 000 лет раньше появления нашего вида.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, были подготовлены Л. Бархамом из Ливерпульского университета, который много лет занимался раскопками в бассейне Каламбо и изучением истоков технологического развития человека.

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В статье описываются не только переплетенные бревна, но и четыре дополнительных модифицированных деревянных орудия, найденных на том же месте в трех временных интервалах: клин, палка для копания, распиленное бревно и ветка с выемкой, датируемые примерно 390 000-324 000 лет назад.

Конструкция, не имеющая известных аналогов

При чтении о древних деревянных предметах обычно представляют себе грубые палки, но бревна из Каламбо - это нечто другое.

Верхнее бревно, принадлежащее виду Combretum zeyheri, имеет длину 141 сантиметр. В нем вырезан U-образный вырез длиной 13 сантиметров и шириной 11 сантиметров, сформированный путем соскабливания и обработки каменными орудиями. Через этот вырез под ним проходит второй, более крупный ствол. На поверхности обоих бревен видны следы преднамеренной обработки: следы соскабливания, грани от рубки, параллельные бороздки, вырезанные поперечно волокнам.

Важно, что исследователи не обнаружили аналогичных конструкций нигде в палеолитической летописи Африки или Евразии. Это не самый старый из когда-либо найденных фрагментов дерева, но это самый старый известный случай преднамеренного соединения двух кусков дерева в конструкцию. В статье сказано:

"Для чего предназначалась эта конструкция, до сих пор не выяснено. Исследователи предполагают, что она могла служить возвышенной платформой, пешеходной дорожкой или фундаментом для жилища, что указывает на особенности местности: периодически затопляемая пойма реки, где возвышенная поверхность была бы практически полезна. В течение большей части рассматриваемого периода, примерно с 470 000 до 274 000 лет назад, регион был покрыт лесом, что обеспечивало гомининам постоянный доступ к крупной древесине".

Проблема сохранения

Интересно, что дерево почти никогда не сохраняется так долго. Это более грубая версия того, что в аннотации к статье вежливо описывается как требующее "исключительных условий".

В районе водопада Каламбо постоянно повышенный уровень грунтовых вод сделал то, чего не может сделать сухой воздух: он препятствовал доступу кислорода к погребенному материалу, замедляя разложение до такой степени, что клеточная структура древесины возрастом почти полмиллиона лет все еще различима под сканирующим электронным микроскопом.

Ученые подтвердили вид каждого бревна с помощью анализа SEM в Британском музее и убедились, что древесина не была привнесена извне, то есть не была смыта более поздним периодом. Радиоуглеродное датирование всех образцов показало бесконечность, что соответствует материалу, намного старше 50 000 лет. Фактический возраст был установлен с помощью люминесцентного датирования песчинок в осадочных слоях выше и ниже находок.

Отмечается, что этот метод датирования измеряет, как долго минеральные зерна были захоронены, отслеживая поглощенное ими излучение с течением времени. На месте раскопок было собрано шестнадцать образцов. Результаты показали, что самые старые бревна образовали группу со средним возрастом 476 000 лет, при этом диапазон неопределенности предполагает, что они могут быть еще старше, если применить поправку на ослабление сигнала полевого шпата.

Что могли делать эти гоминины

Важно, что вид, ответственный за эти постройки, точно не известен. 476 000 лет назад в Южной Африке вероятными кандидатами являются архаичные формы Homo, возможно, предки как неандертальцев, так и современных людей, существовавшие до разделения этих линий. Найденные вместе с деревом ашельские каменные орудия, включая ручные рубила и тесаки, соответствуют тому, что известно об этом периоде.

Находки из Каламбо заставляют более внимательно изучить когнитивные способности этих создателей орудий. Исследователи утверждают, что соединение двух компонентов для образования более крупной конструкции - это не просто навык плотника. Это отражает то, что они называют техническим познанием: способность планировать конструкцию, выбирать подходящие материалы и работать над функциональным результатом, которого раньше не существовало. В статье сказано:

"Та же самая лежащая в основе логика, объединение отдельных частей в нечто новое, лежит в основе концепции крепления, которая появляется в археологических находках спустя сотни тысяч лет".

Палка и клин, найденные в более поздних слоях на том же месте, добавляют текстуры. Они предполагают, что обработка дерева в Каламбо не была разовым событием, а представляла собой устойчивую практику, разнообразную по своим формам, осуществляемую гомининами, которые возвращались на этот берег реки из поколения в поколение.

Деревянная летопись Африки

Отмечается, что до сих пор самые древние явно модифицированные деревянные предметы из Африки датировались примерно 390 000 лет назад. Палка с возможным следом от удара из источников Аманзи в Южной Африке и фрагменты из более ранних раскопок Каламбо в 1950-х годах намекали на более раннюю обработку дерева, но доказательства были неоднозначными. Раскопки 2019 года разрешили эту неопределенность, обнаружив два соединенных между собой бревна, которые не могли быть сформированы и подогнаны под воздействием воды или случайности.

Более широкое значение этого вывода менее очевидно, но его сложнее игнорировать. Большая часть того, что археологи знают о поведении ранних гомининов, получена из камня. Камень сохранился. Дерево, кость, шкура, волокно: почти ничего из этого не сохранилось, а это значит, что технологическая летопись наших предков систематически смещена в сторону того, что случайно оказалось сделано из камня.

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