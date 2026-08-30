В Киеве после атаки РФ горела многоэтажка, есть пострадавшие: в ГСЧС показали последствия

В результате попадания загорелся 12-этажный жилой дом.

В результате дроновой атаки россиян на Киев вспыхнули пожары в нескольких районах города, есть пострадавшие. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях атаки.

Так, в Оболонском районе в результате попадания загорелся 12-этажный жилой дом со второго по пятый этаж. Пострадали трое человек, их передали медикам. Пожар спасатели уже ликвидировали.

В Подольском районе в результате попадания в нежилое здание возник пожар.

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Кроме того, в Голосеевском районе произошло возгорание в административном здании, пожар ликвидирован.

В то же время в результате утренней атаки в Голосеевском районе вспыхнул еще один пожар в нежилом здании, продолжается тушение.

Атаки на Киев

По данным Воздушных сил, в течение дня 29 августа россияне атаковали Украину 224 ударными БПЛА (большинство из них – реактивные). Подавляющее большинство дронов враг направил в сторону Киева. ПВО в течение дня уничтожила 199 ударных БПЛА.

В то же время сообщалось о гибели 2-летней девочки в результате атаки.

Как отмечал советник Зеленского по технологическим вопросам Сергей (Флеш) Бескрестнов, украинские производители пока не смогли создать эффективные реактивные дроны-перехватчики для российских реактивных "Шахедов" и "Бандеролей".

Пока что реактивные "Шахеды" сбивают ракетами. По оценке Бескрестнова, сейчас удается уничтожить около 80% таких дронов.

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