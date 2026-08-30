Дроны ударили по военному аэродрому и огромному НПЗ в России (фото, видео)

На аэродроме в Ейске Краснодарского края продолжается втоичная детонация.

Этой ночью дроны атаковали несколько регионов России, под ударом оказался военный аэродром в Краснодарском крае и НПЗ в Ленинградской области. В сети публикуют спутниковые снимки и видео пожаров.

Так, в Ейске Краснодарского края, по данным тг-канала "Крымский ветер", атакован военный аэродром, там продолжается вторичная детонация. Согласно данным спутниковых снимков, зафиксирован пожар в районе рулежной дорожки и складов, а также в районе расположения склада ГСМ. При этом местные жители сообщают, что удары пришлись не только на аэродром, но и на военный городок.

На аэродроме дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ. Здесь находится уникальный наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА, который используется для тренировок взлета и посадки палубной авиации.

Видео дня

Кроме того, в ночь на 30 августа под атакой была Ленинградская область, жители публиковали кадры пролета дронов. Утром губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки в промзоне города Кириши возник пожар.

В сети публикуют кадры с масштабным пожаром, предварительно, на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах.

"Киришинефтеоргсинтез" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Мощность переработки составляет около 20 млн тонн нефти в год. Ранее завод был неоднократно атакован и после ударов 5 мая останавливал отгрузку нефтепродуктов.

Кроме того, тг-канал Astra пишет об атаке дронов и взрывах в Брянске. Рядом с местом атаки находятся "Брянский электромеханический завод" и Брянский автомобильный завод.

БЭМЗ делает электронику для армии - станции радиоконтроля и радиотехнической разведки, наземные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), системы приёма и обработки спутниковой информации, а также отдельные компоненты и детали для бортовых радиолокационных систем и самолетных локаторов.

БАЗ производит тяжелые специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости грузоподъемностью примерно 14–40 тонн, которые служат платформой как для комплексов ПВО (например, С-400 "Триумф"), так и для гражданской спецтехники.

Удары по России - последние новости

В ночь на 29 августа дроны атаковали склады маркетплейса OZON и компании DNS. Кроме того, по данным мониторинговых каналов, во время ночной атаки также был поражён судостроительный завод в районе Аксая, где загорелся корабль.

Также ночью произошёл пожар на военном аэродроме в посёлке Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

24 августа Силы обороны поразили российский истребитель МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области. Также сообщалось о поражении комплекса РЭБ "Пересвет-М" в оккупированном Луганске.

А 2 августа украинские силы нанесли удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому "Энгельс" и другим объектам в РФ.

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