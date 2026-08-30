Россия диверсиями в Европе отвлекает внимание от своих неудач в Украине, - WSJ

Россия ищет способы уменьшить поддержку Украины со стороны стран НАТО.

Россия активизировала диверсии в Европе с целью усилить давление и посеять страх среди союзников Киева. А также чтобы отвлечь внимание от неудач российской армии с продвижением на территории Украины и всё более разрушительных ударов украинских беспилотников и ракет внутри страны.

Как пишет The Wall Street Journal, в НАТО заявляют, что эти атаки являются тревожным признаком, поскольку президент Владимир Путин стремится ограничить потоки европейской помощи Украине и посеять раздор среди союзников. При этом западные чиновники считают, что Россия может ещё больше обострить конфронтацию и уже захватила украинские беспилотники, которые она может использовать для потенциальных провокаций против стран НАТО.

В знак обеспокоенности Вашингтона директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник совершил неожиданную поездку в Москву, отчасти для того, чтобы убедить Путина в поддержке США своих союзников по НАТО, сообщают осведомленные источники.

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"Россия ищет способы уменьшить поддержку Украины со стороны стран НАТО, и одним из побочных эффектов, к которым она также стремится, является распространение паники", – заявил Ремигиюс Бридикис, директор гражданской разведки Литвы.

Уровень агрессии усилился

В последние недели российские беспилотники неоднократно вторгались в воздушное пространство НАТО. А голландские разведывательные службы предупредили, что "российские государственные структуры систематически ведут цифровой шпионаж", взламывая камеры, подключенные к сети, для слежки за помощью Украине. По данным украинского Центра безопасности "Сагайдачный", количество задокументированных инцидентов, к которым причастна Россия, увеличился с около 10 за 2024 год до примерно 15 в месяц с апреля.

Как отмечают в WSJ, уровень агрессии усилился, поскольку война России с Украиной вступила в новую, более смертоносную фазу. Украина совершает все более успешные удары по целям в глубине России, нанося ущерб нефтегазовому сектору, а также другим отраслям, питающим военную машину Москвы.

"Независимо от того, стоит ли за всем этим хаосом Путин или нет, это может сыграть на руку Москве, повысив ее репутацию влиятельной державы", - отмечает издание.

Выгода для Кремля

Кроме того, российская кампания может вызвать у европейцев опасения, что они подвергаются личной опасности в результате политики их правительств в отношении Украины. Еще один потенциальный страх заключается в том, что отправка оружия в Украину истощает европейские арсеналы, которые могут потребоваться для борьбы с Россией, – и если Москва покажет, что представляет угрозу, логика отказа от отправки оружия на восток усилится.

При этом Кремль извлекает выгоду из разжигания внутриполитической напряженности в преддверии предстоящих местных или национальных выборов в странах НАТО, включая Германию, Францию, Финляндию, Эстонию и Польшу.

В то же время пока мало доказательств того, что этот план работает. Восточные члены альянса демонстрируют наиболее сильную поддержку сохранения военной помощи Украине и увеличения военных расходов внутри страны.

Путин может напасть на НАТО

Ранее издание The Telegraph раскрыло 6 сценариев, как Путин может попытаться уничтожить НАТО. "Крымский сценарий" с вторжением "зеленых человечков", прямое нападение, вторжение беспилотников, нападение под ложным флагом, диверсии против критической инфраструктур и кибератаки.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия всерьез готовится к возможному обострению ситуации не только в войне против Украины, но и во всем регионе, и Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия всерьез готовится к возможному обострению ситуации не только в войне против Украины, эта осень и зима будут ключевыми.

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